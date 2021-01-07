بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 7.5 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشر السوق العام 5ر7 نقطة ليبلغ مستوى 19ر5537 نقطة بنسبة صعود بلغت 14ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 4ر208 مليون سهم تمت عبر 8941 صفقة بقيمة 14ر34 مليون دينار (نحو 6ر112 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر23 نقطة ليبلغ مستوى 33ر4567 نقطة بنسبة صعود بلغت 52ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر130 مليون سهم تمت عبر 4846 صفقة نقدية بقيمة 19ر9 مليون دينار (نحو 3ر30 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 07ر0 نقطة ليبلغ مستوى 79ر6030 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر77 مليون سهم تمت عبر 4095 صفقة بقيمة 9ر24 مليون دينار (نحو17ر82 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 99ر40 نقطة ليبلغ مستوى 84ر4672 نقطة بنسبة صعود بلغت 88ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر79 مليون سهم تمت عبر 3061 صفقة نقدية بقيمة 04ر7 مليون دينار (نحو 23ر23 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (ياكو) و(أولى تكافل) و(حيات كوم) و(جي إف إتش) أما شركات (أهلي متحد) و(وطني) و(خليج ب) و(بيتك) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (الراي) و(إيفا فنادق) و(تجارة) و(رماية) الأكثر انخفاضا.