شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تحلق إلى مستويات جديدة بعد حسم الكونجرس فوز بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع الخميس، مخترقة مستويات قياسية في ظل مراهنات على مزيد من المساعدة لمتضرري الجائحة بعد أن سيطر الديمقراطيون على الكونجرس، مما طغى على بيانات تُظهر مستويات مرتفعة من طلبات إعانة البطالة.

وحلّقت مؤشرات وول ستريت إلى مستويات قياسية بعد حسم الكونجرس مسالة فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بمنصب الرئاسة في يوم شهد احتلال أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول مقر الكونجرس لساعات.

وقفز داو جونز في منتصف الجلسة 325 نقطة إلى 31158 نقطة، فيما ارتفع ستاندرد آند بورز 1.6% إلى 3806 نقاط وارتفع ناسداك 2.2% مخترقاً حاجز 13 ألف نقطة.