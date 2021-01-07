شكرا لقرائتكم خبر عن متضرر من حريق الدار البيضاء يطلب تعويضاً من «أرامكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «أرامكس» إن أحد عملاء الشركة رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المغربية يطالب الشركة من خلالها بتعويض إجمالي قدره نحو 40 مليون دولار، كتعويض عن مجمل الخسائر والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة للحريق الذي اندلع أواخر سبتمبر/ أيلول 2020 في منشأة مستودعات الشركة في الدار البيضاء. وأضافت الشركة أنها قامت بتعيين مستشارين قانونيين خارجيين لتمثيلها في هذه الدعوى القضائية والدفاع عنها أمام المحكمة التي تنظر حالياً في هذه القضية.

وأوضحت أنه حتى تاريخه لم يصدر عن المحكمة أي قرار نهائي في هذه القضية، مؤكدة أنها ستعلن عن كل التحديثات ذات الصلة حال توفرها.