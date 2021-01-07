شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 7-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 7-1-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 19.21 جنيه للشراء و 19.44 للبيع.

وارتفع اليورو أمس الأربعاء لـ 0.3 % إلى 1.2335 دولار في التعاملات المسائية في آسيا مع وضوح أكبر لنتيجة الانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي ليتجاوز مستوى مقاومة عند 1.2310 دولار، وزاد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي 0.5 % لكل منهما وسجل الأول 0.7798 دولار أمريكي والثاني 0.7289 دولار.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى19.27جنيه للشراء.

19.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى19.21 جنيه للشراء.

19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر19.21 جنيه للشراء.

19.44 جنيه للبيع.

19.47 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib19.20 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib19.20 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك البركة19.22 جنيه للشراء.

19.43 جنيه للبيع.

19.42 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية19.16 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية19.16 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.22 جنيه للشراء.

19.42 جنيه للبيع.