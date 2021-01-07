شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع.. والأسواق الإماراتية تربح 5.6 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.77% رابحاً 66.40 نقطة ليغلق عند مستوى 8737.20 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.75% رابحاً 19.69 نقطة ليغلق عند مستوى 2625.66 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 352.94 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.68% رابحاً 34.96 نقطة ليغلق عند مستوى 5163.749 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 739.200 مليار درهم لتربح الأسواق الإماراتية 5.6 مليار درهم، وزادت مؤشرات بورصة الكويت باستثناء السوق الأول.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.29% خاسراً 4.20 نقطة ليغلق عند مستوى 1451.23 نقطة، وهبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.33% خاسراً 12.141 نقطة ليغلق عند مستوى 3699.357 نقطة للجلسة الثانية على التوالي.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.77% رابحاً 66.40 نقطة ليغلق عند مستوى 8737.20 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.44% خاسراً 610.68 نقطة ليغلق عند مستوى 24437.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 256.2 مليون سهم بقيمة 8.5 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.47%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.26%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.12%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.91%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.88%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.79%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.08%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.53%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.49%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.35%.

وقفز 130 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اللجين" بنسبة 8.47%، ثم سهم "بتروكيم" بنسبة 6.11%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 6.08%، فيما تراجع 51 سهماً على رأسها سهم "الصمعاني" بنسبة 7.11%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 4.49%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 2.40%، فيما تصدر سهم "أمانة للتأمين" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 730.9 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.75% رابحاً 19.69 نقطة ليغلق عند مستوى 2625.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 420.9 مليون سهم محققة ما قيمته 404 مليون درهم من خلال تنفيذ 5463 صفقة لعدد 37 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.45%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.74%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.73%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاعي السلع والتأمين بنسبة 0.67%، 0.47%، على التوالي.

وقفز 28 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.89%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 6.47%، فيما تراجعت 7 أسهم، على رأسها سهم شركة غلفا للاستثمارات العامة بنسبة 5%، ثم سهم شركة دبي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 2.32%، فيما تصدر سهم شركة سوق دبي المالي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 103.5 مليون ورقة بقيمة 119.3 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 6.30%.





بورصة أبوظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.68% رابحاً 34.96 نقطة ليغلق عند مستوى 5163.749 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 739.200 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 105.5 مليون سهم، بقيمة 427.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 2843 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.32%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.60%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.32%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.18%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.29%.

وارتفع 21 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة بالمز الرياضية بنسبة 9.94%، ثم سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 5.87%، ثم سهم شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية بنسبة 5.44%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 5%، ثم سهم بنك أم القيوين الوطني بنسبة 2.5%، ثم سهم مجموعة أغذية بنسبة 1.35%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 125.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.81%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء السوق الأول، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% رابحاً 7.53 نقطة ليغلق عند مستوى 5537.19 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% خاسراً 0.07 نقطة ليغلق عند مستوى 6030.79 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.52% رابحاً 23.47 نقطة ليغلق عند مستوى 4567.33 نقطة، وقفز مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.88% رابحاً 40.99 نقطة ليغلق عند مستوى 4672.84 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 208.4 مليون سهم بقيمة 34.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8941 صفقة، وصعدت 8 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.77%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.65%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.43%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.38%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.89%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.64%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.38%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.36%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.12%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.29% خاسراً 4.20 نقطة ليغلق عند مستوى 1451.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.7 مليون سهم بقيمة 558.9 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 22.44% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5.66%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.35%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.33%، وهبط سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.83%.

فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 30.01% مدفوعاً بصعود سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 9.09%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.21% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.59%، سهم شركة انفستكورب القابضة بنسبة 0.43%، سهم شركة إنوفست بنسبة 2.56%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.21%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.11% مدفوعاً بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.61%.

كما صعد سهما بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني، بنسبة 4.21%، 0.65%، على التوالي.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.33% خاسراً 12.141 نقطة ليغلق عند مستوى 3699.357 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.2 مليون سهم بقيمة 506.2 ألف ريال عبر تنفيذ 93 صفقة لعدد 24 سهماً.

وارتفع سهما الوطنية للتأمين على الحياة والعام، بنك مسقط بنسبة 1.15%، 1.01%، على التوالي، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 5.45%، ثم سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 3.57%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.27%، فيما تصدر سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 153.6 ألف ريال عماني.