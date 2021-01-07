شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تتحول للصعود بنهاية تعاملات الأسبوع مدفوعة بارتفاع 28 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحول المؤشر العام لسوق دبي المالي، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.75% رابحاً 19.69 نقطة ليغلق عند مستوى 2625.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 420.9 مليون سهم محققة ما قيمته 404 مليون درهم من خلال تنفيذ 5463 صفقة لعدد 37 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.45%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.74%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.73%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاعي السلع والتأمين بنسبة 0.67%، 0.47%، على التوالي.

وقفز 28 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.89%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 6.47%، فيما تراجعت 7 أسهم، على رأسها سهم شركة غلفا للاستثمارات العامة بنسبة 5%، ثم سهم شركة دبي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 2.32%، فيما تصدر سهم شركة سوق دبي المالي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 103.5 مليون ورقة بقيمة 119.3 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 6.30%.

وفي سياق متصل أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، إصدار سندات ممتازة تستحق بعد 5 سنوات بمبلغ 750 مليون دولار أمريكى، وستتم تسوية هذه السندات بتاريخ 13 يناير 2021، وتستحق بتاريخ 13 يناير 2026.

وفي سياق آخر قالت شركة أرابتك القابضة، إن مجلس الإدارة عقد اجتماعاً أمس الأربعاء، لمتابعة الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بطلب الإفلاس.

وفي سياق منفصل قالت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة، إن شركتها التابعة الشركة الأولى للتأمين التكافلي، قد تم استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالمبلغ المتبقي، والذي يقدر بنسبة 5% من قيمة الصفقة، بمبلغ وقدره 641.3 مليون دينار كويتي، وذلك حسب صرف العملة بتاريخ اليوم، وسيتم ارتفاع معدل السيولة النقدية بمقدار 641.3 مليون دينار كويتي.

فيما أعلن بنك دبي التجاري، انتهاء باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك، ولكل شخص توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمة وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو مستقل-عضو غير مستقل).