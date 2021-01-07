شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار عملات السعودية اليوم الخميس 7-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 7-1-2021، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم 7-1-2021، فى بالبنك الأهلى المصرى، 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وبنك مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.





وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.

يورو (EUR)1 يورو = 4.60 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 27.63 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 4.18 جنيه مصري.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي.