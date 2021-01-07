شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر العام للأسهم السعودية بنسبة 0.77% بالختام بتداولات 8.5 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.77% رابحاً 66.40 نقطة ليغلق عند مستوى 8737.20 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.44% خاسراً 610.68 نقطة ليغلق عند مستوى 24437.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 256.2 مليون سهم بقيمة 8.5 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.47%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.26%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.12%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.91%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.88%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.79%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.08%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.53%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.49%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.35%.

وقفز 130 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اللجين" بنسبة 8.47%، ثم سهم "بتروكيم" بنسبة 6.11%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 6.08%، فيما تراجع 51 سهماً على رأسها سهم "الصمعاني" بنسبة 7.11%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 4.49%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 2.40%، فيما تصدر سهم "أمانة للتأمين" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 730.9 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في الشركة السعودية لصناعة الورق في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اليوم الخميس.