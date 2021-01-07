شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار بيجو “2008” موديل 2021 بالسوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتي السيارة «بيجو 2008» موديل 2021 بثلاث فئات الفئة الأولى «Active» بسعر 344.9 ألف جنيه بدلاً من 339.9 ألف جنيه.

وسعرت الفئة الثانية «Allure» سعرها 379.9 ألف جنيه بدلاً من 369.9 ألف جنيه.

وتقدم الفئة الثالثة «GT Line» بسعر يصل إلى 414.9 بدلاً من 399.9 ألف جنيه فى السوق المحلية.

أبرز المواصفات

تعد السيارة بيجو "2008" موديل 2021 الجديدة من فئة SUV المتعددة الاستخدامات والتي تعتمد على منظومة الجر الأمامى.

وتتسارع بيجو 2008 من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.9 ثانية، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر.

وتم تدعيم محرك بيجو 2008 بناقل حركة سداسي السرعات وناقل حركة اتوماتيك، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

كم دعمت سيارات «بيجو 2008» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة على الطريق، ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرمل EBD، ودعم لأنظمة الفرمل EBA.

وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات ركن خلفية، وقفل مركزي للأبواب”.

تحتوى السيارة الجديدة بيجو 2008 على مجموعة من التجهيزات متمثلة في مصابيج أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED، وجنوط رياضية 16 بوصة، وطي المرايات الجانبية كهربائيًا، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، ومثبت وحدد سرعة، وامكانية التحكم في المقاعد، ومكييف هواء.

كما تم تزويدها بنظام ترفيهي مكون من ( وعدد 6 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 7 بوصة، وبلوتوث، خاصية الاتصال مع أجهزة الهواتف الذكية) وغيرها.