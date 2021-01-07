شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 7-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 7-1-2021، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 231.54 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 234.88 ريال سعودى.