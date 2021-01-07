شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 7-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 7-1-2021، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 231.54 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 234.88 ريال سعودى.
فيما شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس بالتعاملات الصباحية، استقرارا ملحوظا، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 833 جنيها للجرام، وذلك مع استقرار الذهب عالميا عند 1912 دولار للأوقية حتى صياغة هذه السطور.وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24بنحو 231.54 ريال بما يعادل 61.72$سعر الذهب عيار 22بنحو 212.24 ريال بما يعادل 56.58$ سعر الذهب عيار 21بنحو 202.60 ريال بما يعادل 54.01$ سعر الذهب عيار 18 بنحو 173.65 ريال بما يعادل 46.29$ سعر الذهب عيار 14بنحو 135.06 ريال بما يعادل 36.00$ سعر الذهب عيار 12بنحو 115.77 ريال بما يعادل 30.86$ سعر أوقية الذهببنحو 7,201 ريال بما يعادل 1,920$ سعر جنيه الذهببنحو 1,621 ريال بما يعادل 432.05$ سعر كيلو الذهببنحو 231,536 ريال بما يعادل 61,720$