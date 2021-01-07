الاقتصاد

تعرف على أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 7-1-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 7-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الذهب في ، اليوم الخميس 7-1-2021، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 231.54 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 234.88 ريال سعودى.

 

 

فيما شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس بالتعاملات الصباحية، استقرارا ملحوظا، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 833 جنيها للجرام، وذلك مع استقرار الذهب عالميا عند 1912 دولار للأوقية حتى صياغة هذه السطور.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24بنحو  231.54 ريال  بما يعادل  61.72$

سعر الذهب عيار 22بنحو  212.24 ريال  بما يعادل  56.58$ سعر الذهب عيار 21بنحو 202.60 ريال  بما يعادل  54.01$ سعر الذهب عيار 18 بنحو  173.65 ريال  بما يعادل  46.29$ سعر الذهب عيار 14بنحو  135.06 ريال  بما يعادل  36.00$ سعر الذهب عيار 12بنحو  115.77 ريال   بما يعادل  30.86$ سعر أوقية الذهببنحو  7,201 ريال   بما يعادل  1,920$ سعر جنيه الذهببنحو 1,621 ريال   بما يعادل   432.05$ سعر كيلو الذهببنحو 231,536 ريال  بما يعادل 61,720$

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا