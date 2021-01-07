وزير السياحة يناقش مع رئيس شركة ماريوت العالمية إقامة فنادق بالمدن السياحية

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القاهرة - سامية سيد - مناقشة إقامة فنادق من فئات الثلاثة والأربعة نجوم بالمدن السياحية الجديدة

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ساتيا أناند، رئيس شركة ماريوت العالمية ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والوفد المرافق له، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع السياحي والفندقي، وذلك في إطار زيارته إلى مصر.

استهل ساتيا أناند الاجتماع، باستعراض سياسة الشركة، فيما يخص التوسع في إنشاء الفنادق بصفة عامة، وتوجهها الحالى إلى إنشاء فنادق ذات الثلاثة والأربعة نجوم لمخاطبة كافة الفئات بالمجتمعات، وتقديم الخدمات المختلفة، معربا عن رغبة الشركة فى إقامة مثل هذه النوعية من الفنادق في مصر.

كما شرح برنامج التحسين التدريبي في مجال الضيافة، والذى تقوم بتنفيذه الشركة في مصر بهدف خلق الكفاءات من المجتمع المحلي وانطلاق الخريجين وتسليمهم قيادة القطاع الفندقي في الدولة وذلك من خلال تدريب الطلبة واعتماد نهج متخصص في المهن القيادية في مجال الضيافة.

ورحب الدكتور خالد العناني بالحضور، وبفكرة إقامة الفنادق والتي تقوم بها الشركة، مشيرا إلى أنه في إطار سياسة الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية السياحية بالمدن السياحية والمدن الجديدة، فإنه يمكن إقامة المزيد من المنشآت الفندقية في عدد من المدن السياحية مثل أسوان ومنطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدا على أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا للنهوض بالقطاع السياحي، وتقديم التسهيلات للمستثمرين في هذا المجال.



جانب من اللقاء

وفي نهاية اللقاء، أكد ساتيا أناند على أن مصر تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية والطبيعية، وهو ما يخلق طلب متكرر للزيارة عليها، وأنه سيقوم بعدد من الزيارات للمناطق السياحية والأثرية ضمن برنامج زيارته لمصر.

جدير بالذكر، أن شركة ماريوت الدولية هي شركة ضيافة متنوعة أمريكية تدير مجموعة واسعة من الفنادق والمنتجعات، وتدير أكثر من 25 فندقا فى مختلف المحافظات المصرية.