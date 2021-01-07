شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تستجيب لمطالب مطورى القاهرة الجديدة وتعدل اشتراطات البناء لـ"بيت الوطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، على مطالب جمعية مطورى القاهرة الجديدة، والتي كان قد تقدم بها أعضاء مجلس إدارة الجمعية في اجتماع سابق مع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار.

ومن جانبه قال المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، أن الجمعية استقبلت رد وزارة الإسكان، وتضمن عدة قرارات جاءت استجابة للمطالب التي تقدمت بها الجمعية وجاءت كالتالى:.

تعديل الحد الأدنى للردود الخلفى ليصبح 3 متر بدلا من 4 متر وكذا الحد الأدنى للردود الجانبى ليصبح 2.5 متر بدلا من 3 متر وذلك لاستكمال النسبة البنائية المسموح بها وذلك للقطع الأراضى التي لم تحقق النسبة البنائية المسموح بها عند تطبيق الاشتراطات الأصلية للردود .

كما تضمنت القرارارات " اعتبار الحد الأدنى لأبعاد الغرف السكنية 3 متر وأقل مساحة 1 متر مربع، كما تمت الموافقة الفنية على ضم البدرومات لعدد من قطع الأراض الملاصقة على أن يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المقررة لكل قطعة أرض بشرط موافقة ملاك الأراضى وأخذ التعهدات اللازمة على الملاك بمسئوليتهم الكاملة ويقتصر استخدام تلك البدرومات على الأنشطة المسموح بها بالدبرومات.

كما تضمنت إمكانية تنفيذ أعمال لاند سكيب بمنطقة الارتدادات، ولا يوجد ما يمنع فنيا من ربط الدور الأضى بمناطق الرودود بسلم بشرط أن يتم احتسابه بالنسبة البنائية لقطعة الأرض نظرا لأن منسوب أعلى درجة سيكون بمنسوب الدور الأرضى.

كما تمت الموافقة على السماح بإلغاء مسافة الـ 2 متر الارتداد من حدود قطعة الأرض في حالة تنفيذ البدروم على كامل مسطح قطعة الأرض والسماح بمدخل واحد للجراج طبقا للمعايير حتى 12 وحدة بالعمارة بدلا من 10 وحدات .