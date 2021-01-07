شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الحديد اليوم والطن يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 7-1-2021 وفقا لما أكدته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الاسمنت استقرت عند 650-680 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وسعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار حديد التسليح سجلت 13500 – 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، مشيرا إلى أن سعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه.

وأشاد رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية بالخطوات الجادية التي اتخذتها الحكومة بالإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار التوجيهات التى شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة الانتهاء منها فى أسرع، مؤكدا أن الاشتراطات تهدف إلى السيطرة على العشوائية فى البناء والتى أدت إلى كثرة العشوائيات فى المحافظات، مشيرا إلى أن سوق مواد البناء لم يتأثر ولم يشهد ارتفاعا في الأسعار.