شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 54.51 دولار لبرنت و50.91 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم،54.51 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50.91دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن ارتفاع أسعار النفط اليوم جاء نتيجة انخفاض المخزون الأمريكي بالإضافة إلي قرار المملكة العربية السعودية بتخفيض الإنتاج مليون برميل خلال فبراير ومارس 2021.

ووافقت السعودية، أكبر منتج للخام في العالم، أول أمس على تنفيذ تخفيضات إضافية طوعية حجمها مليون برميل يوميا في فبراير ومارس عقب اجتماع لمجموعة أوبك+ وجاءت الموافقة علي خفض الإنتاج ضمن صفقة لإقناع منتجين آخرين في المجموعة للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي دون تغيير.

قال بنك جولدمان ساكس في مذكرة وفقا لرويترز، إن تعهد السعودية بخفض إنتاجها من النفط بأكثر من المطلوب بموجب اتفاق أوبك+ يشير إلى ضعف الطلب على الخام في أعقاب إجراءات العزل العام الجديدة لمكافحة جائحة كوفيد-19 ويمهد المجال لسوق تحظى بإمدادات أقل في الربع الثاني من العام وكتب المحللون "تحرك السعودية وتوقعات شح السوق في الربع الثاني من 2021، حيث يعزز تعافي الطلب القدرة على استئناف الإنتاج، سيدعمان الأسعار على الأرجح في الأسابيع المقبلة مما يفضي بنا إلى التأكيد على توقعاتنا الإيجابية بشأن النفط".