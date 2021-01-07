شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 7-1-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 7-1-2021، فى البنك المركزى المصرى 51.53 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

وجاء سعر دينار كويتى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر دينار كويتى فى البنك المركزى المصرى51.53 جنيه للشراء.

51.93 جنيه للبيع.

سعر دينار كويتى فى البنك الأهلى المصرى48.83 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.

سعر دينار كويتى فى قناة السويس51.50 جنيه للشراء.

51.89 جنيه للبيع.

سعر دينار كويتى فى بنك مصر48.83 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.

سعر دينار كويتى فى البنك التجارى الدولى cib48.82 جنيه للشراء.

51.93 جنيه للبيع.

سعر دينار كويتى فى بنك الإسكندرية48.79 جنيه للشراء.

51.90 جنيه للبيع.

سعر دينار كويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.54 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.