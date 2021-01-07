شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تواصل خسائرها فى عام 2021 بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.29% خاسراً 4.20 نقطة ليغلق عند مستوى 1451.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.7 مليون سهم بقيمة 558.9 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 22.44% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5.66%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.35%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.33%، وهبط سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.83%.

فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 30.01% مدفوعاً بصعود سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 9.09%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.21% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.59%، سهم شركة انفستكورب القابضة بنسبة 0.43%، سهم شركة إنوفست بنسبة 2.56%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.21%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.11% مدفوعاً بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.61%.

كما صعد سهما بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني، بنسبة 4.21%، 0.65%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة ترافكو، تعيين عزام محمد أمين مطرجي، كمدير عام بالوكالة اعتباراً من 1 يناير 2021.