شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الخميس 7-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 7-1-2021 في البنوك العاملة فى مصر، مسجلاً فى البنك الأهلي المصري 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.19% رابحاً 16.50 نقطة ليصل إلى مستوى 8687.30 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.21% خاسراً 554.62 نقطة ليصل إلى مستوى 24493.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 53.8 مليون سهم بقيمة 1.9 مليار ريال.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.10 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء

4.19 جنيه للبيع.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.08 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.