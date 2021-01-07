شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض الطماطم والفاصوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 7-1-2021 انخفاضاً في أسعار الطماطم والفاصوليا، وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الفاصوليا انخفضت لتسجل 2-3.5 جنيه للكيلو مقابل 2-4 جنيهات للكيلو، كما انخفضت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 - 2 جنيه للكيلو مقابل 1.5-2.5 جنيه للكيلو.

وأضاف النجيب في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن باقي الأصناف شهدت استقرارا حيث تراوحت أسعار البطاطس بين 0.5 - 1.5 جنيها للكيلو، والجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيه للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، تراوحت أسعار الخيار البلدى بين2-4 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو.

وأشار النجيب إلى أن سعر الكوسة تراوح بين 2- 4.5 جنيه للكيلو، وأسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 3-6 جنيهات للكيلو، والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيه للكيلو.