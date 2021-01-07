شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة مسقط بجلسة الخميس لليوم الثانى على التوالى بضغوط تراجع 8 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.33% خاسراً 12.141 نقطة ليغلق عند مستوى 3699.357 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.2 مليون سهم بقيمة 506.2 ألف ريال عبر تنفيذ 93 صفقة لعدد 24 سهماً.

وارتفع سهما الوطنية للتأمين على الحياة والعام، بنك مسقط بنسبة 1.15%، 1.01%، على التوالي، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 5.45%، ثم سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 3.57%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.27%، فيما تصدر سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 153.6 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية، إدراج أسهم شركة وادي المعاول للتنمية والاستثمار، في السوق الثالثة برأسمال قدره 1.7 مليون ريال عماني.

وفي سياق آخر قالت شركة حلويات عمان، إن الشركة قامت بتعيين مدقق حسابات مستقل لمراجعة التحريف في البيانات المالية للشركة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، وبناءً على النتائج التي توصل إليها مدقق الحسابات المستقل، تم نشر البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر عام 2020، وبلغت الخسائر المتراكمة 4.5 مليون ريال عماني كما في 30 سبتمبر 2020.

وأضافت الشركة، في بيان لبورصة مسقط، أمس الأربعاء، أنه حسب توجيهات مجلس الإدارة، تقوم الشركة حالياً بصياغة خطة عمل للتغلب على الوضع المذكور، وأنه سيتم الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة غير العادية في أقرب وقت ممكن لمراجعة تلك الخطة والموافقة عليها، كما أن الشركة اتخذت إجراءات قانونية ضد الموظفين الذين تسببوا في تحريف البيانات المالية.