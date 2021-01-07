شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى ترتفع بنسبة 0.68% بجلسة الخميس.. ورأس المال يربح 3.5 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.68% رابحاً 34.96 نقطة ليغلق عند مستوى 5163.749 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 739.200 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 105.5 مليون سهم، بقيمة 427.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 2843 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.32%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.60%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.32%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.18%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.29%.

وارتفع 21 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة بالمز الرياضية بنسبة 9.94%، ثم سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 5.87%، ثم سهم شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية بنسبة 5.44%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 5%، ثم سهم بنك أم القيوين الوطني بنسبة 2.5%، ثم سهم مجموعة أغذية بنسبة 1.35%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 125.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.81%.

وفي سياق متصل أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية، تسجيل إدارة المقاصة والتسوية والإيداع أسهم شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية، تمهيداً لإدراج الشركة وتداولها في السوق، اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ 13 يناير الجاري، ويمكن لشركات الوساطة والحفظ الأمين القيام بعمليات تحويل أسهم الشركة من حسابات المساهمين لدى المقاصة إلى حساب التداول على النظام الآلي للمقاصة ابتداءً من اليوم.

وفي سياق آخر أعلنت شركة واحة الزاوية القابضة، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، أمس الأربعاء، والذي ناقش وقرر بعض الأمور العامة التي تخص الشركة.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة دار التمويل، تقاعد عبد الحميد عمر تايلور، وتعيين رامان تيرونيلفيلي كومبوسوامي كرئيس تنفيذي للشركة.