شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. "المفروم" من 110-125 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة عن استقرار أسعار اللحوم البلدى على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى زيادة المعروض بمحلات الجزارة والهايبر ماركت.

وسجلت أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس 7-1-2021، الكندوز بين 110-130 جنيها، والبفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو.

وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

وكانت الواردات المصرية من اللحوم تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالى الواردات المصرية منها نحو 179 مليون و260 ألف دولار فى شهر سبتمبر الماضى، مقابل 203 مليون و603 ألف دولار فى شهر سبتمبر عام 2019، بتراجع بلغت قيمة نحو 33 مليون و343 الف دولار.

وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية سبتمبر 2020، أن قيـمة العجــز فى الميـزان التجارى بلغت نحو 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل 4 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 32.4%.