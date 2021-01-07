شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء السوق الأول، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% رابحاً 7.53 نقطة ليغلق عند مستوى 5537.19 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% خاسراً 0.07 نقطة ليغلق عند مستوى 6030.79 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.52% رابحاً 23.47 نقطة ليغلق عند مستوى 4567.33 نقطة، وقفز مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.88% رابحاً 40.99 نقطة ليغلق عند مستوى 4672.84 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 208.4 مليون سهم بقيمة 34.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8941 صفقة، وصعدت 8 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.77%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.65%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.43%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.38%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.89%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.64%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.38%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.36%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.12%.

وفي سياق متصل قالت شركة صكوك القابضة، إن الشركة الزميلة منشآت للمشاريع العقارية-تمتلك نسبة 27.67% من رأسمالها-وقعت عقداً تجديد تسهيلات ائتمانية ممنوحة لها من أحد البنوك الإسلامية المحلية بقيمة 43 مليون دينار كويتي مع تأجيل سداد القسط المستحق في ديسمبر 2020 إلى ديسمبر 2021، وأن الأثر المالي المترتب على التجديد أثر على التدفقات النقدية للشركة نتيجة سداد القسط المستحق بالإضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل المباشر وغير المباشر بقمية 750 ألف دينار تقريباً خلال البيانات المالية لعام 2021، وأن هناك أثر مالي مرتبط بحدود حصة الشركة من نتائج الشركة الزميلة، والتي ستنعكس إيجابياً على البيانات المالية للشركة لعام 2021.

وفي سياق منفصل قالت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة، إن شركتها التابعة الشركة الأولى للتأمين التكافلي، قد تم استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالمبلغ المتبقي، والذي يقدر بنسبة 5% من قيمة الصفقة، بمبلغ وقدره 641.3 مليون دينار كويتي، وذلك حسب صرف العملة بتاريخ اليوم، وسيتم ارتفاع معدل السيولة النقدية بمقدار 641.3 مليون دينار كويتي.