شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 11 شهرا بعد اعتماد الكونغرس رسميا فوز "جو بايدن" برئاسة الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لأعلى مستوى فى 11 شهرا ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، بفضل انحسار مخاوف التوترات السياسية فى الولايات المتحدة ، بعد اعتماد الكونغرس الأمريكي رسميا فوز "جو بايدن" فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 408.97 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.3% ، بفضل اقتراب الحزب الديمقراطي فى الولايات المتحدة من السيطرة على مجلس الشيوخ.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 11 شهرا ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع البناء والمواد الأساسية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، فى المقابل انخفض قطاع السفر والترفيه بنسبة 1.1%.

وافق مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين فى جلستهما المشتركة يوم الخميس على التصديق على فوز " جو بايدن " بانتخابات الرئاسة الأمريكية بعد الحصول على 306 صوتا من المجمع الانتخابي ،وأعلن نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" القرار رسميا ، وقال أن الحرية تنتصر دائما.

كانت إجراءات التصديق قد تعطلت يوم الأربعاء بعد اقتحام مثيري الشغب المؤيدون للرئيس "دونالد ترامب" مبني الكونغرس ،وبعد نجاح الشرطة فى السيطرة على تلك الفوضى ، تم استكمال الاجتماع المشترك واعتماد نتائج الانتخابات الرئاسية رسميا.

ومن جهته قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" هذا الشهر ،إنه سيكون هناك انتقالا منظما للسلطة بعد مصادقة الكونغرس على فوز بايدن.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا قرابة 0.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,783.04 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ،فى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 0.5% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى لندن تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 قرابة 0.5% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.