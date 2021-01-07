الاقتصاد

الذهب يبتعد عن ذروة شهرين بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبتعد عن ذروة شهرين بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى شهرين ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

 

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.5% إلى 1,908.80$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,919.32$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,927.69$.

 

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.6% ، فى أول خسارة فى غضون الستة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة منذ 9 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، بفعل عمليات تصحيح وجني الأرباح  ، بعدما سجل المعدن فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين عند 1,959.29$ للأونصة.

 

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.4% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى قرابة ثلاث سنوات عند 89.20 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

 

يدعم هذا الانتعاش عمليات شراء الدولار عند مستويات منخفضة فى عدة سنوات ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار المعادن والسلع المقومة بالعملة الأمريكية ، إذ يجعلها ذات تكلفة مرتفعة بالنسبة لحائزي ومستهلكي العملات الأخرى.

 

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,186.78 طن متري.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا