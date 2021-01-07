شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبتعد عن ذروة شهرين بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى شهرين ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.5% إلى 1,908.80$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,919.32$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,927.69$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.6% ، فى أول خسارة فى غضون الستة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة منذ 9 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، بفعل عمليات تصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل المعدن فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين عند 1,959.29$ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.4% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى قرابة ثلاث سنوات عند 89.20 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يدعم هذا الانتعاش عمليات شراء الدولار عند مستويات منخفضة فى عدة سنوات ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار المعادن والسلع المقومة بالعملة الأمريكية ، إذ يجعلها ذات تكلفة مرتفعة بالنسبة لحائزي ومستهلكي العملات الأخرى.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,186.78 طن متري.