شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 11 شهرا بعد انخفاض كبير فى المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى 11 شهرا ، فى ظل انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود فى العالم، بعد انخفاض كبير فى مخزونات الخام التجارية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.5% إلى مستوي 51.26$ الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 50.49$، وسجل أدني مستوي عند 50.41$ ،و صعد خام برنت قرابة 1.4% إلى مستوي 54.88$ للبرميل الأعلى منذ شباط/فبراير الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 54.15$ ، وسجل أدنى مستوي عند 54.15$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 1.4% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل قرار السعودية إجراء تخفيضات طوعية فى الإنتاج.

قال وزير الطاقة السعودي "عبد العزيز بن سلمان" أن بلاده ستخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا بشكل طوعي خلال شباط/فبراير و آذار/مارس المقبلين ، لضمان المزيد من الاستقرار فى السوق.

وأنتهي اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي لتحالف "أوبك بلس" والذي استمر على مدار يومين عبر الإنترنت إلى الاتفاق على الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية دون أي تغيير حتى نهاية آذار/مارس القادم.

وخلال اجتماع المجموعة فى 3 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، اتفق الأعضاء على التخلي عن زيادة مقررة فى الإنتاج بنحو 2 مليون برميل يوميا ،مع الموافقة على زيادة الإمدادات بمقدار 500 ألف برميل يوميا فقط اعتبارا من كانون الثاني/يناير ، بجانب الاتفاق على عقد اجتماع شهري على مستوي الوزراء للتشاور بشأن أوضاع السوق وتعديل مستويات الإنتاج.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 8.0 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى الأول من كانون الثاني/يناير ، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي ، لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.8 مليون برميل يوميا.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 485.3 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر،وذلك للأسبوع الثالث على التوالي ، ليستمر إجمالي الإنتاج عند 11.0 مليون برميل يوميا.