شكرا لقرائتكم خبر عن تداولات مركّزة على «دبي المالي» و«أبوظبي الأول» في جلسة نهاية الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

استقبلت الأسهم عمليات شرائية جديدة في ختام جلسات الأسبوع، بعد يوم واحد من جني أرباح محدود، فيما اتجهت هذه المشتريات في المقام الأول نحو الأسهم الرصينة في قطاعي العقار والبنوك والاستثمار، التي قادت مؤشر سوق دبي للارتفاع 0.75% وسوق أبوظبي 0.68%، وسط سيولة قوية تجاوزت 800 مليون درهم.

وكان من اللافت تصدر سهم «دبي المالي»، التداولات في سوق دبي بقيمة 119.3 مليون درهم مرتفعاً 6.3% إلى 1.18 درهم، فيما استقطب «أبوظبي الأول» 125.47 مليون درهم وزاد 1.18% مرتفعاً إلى 13.5 درهم، ليستحوذ السهمان على 30% من تداولات السوقين.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 831.7 مليون درهم منها 427.25 مليون درهم في سوق أبوظبي، و404.48 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 526.4 مليون سهم، توزعت بواقع 105.5 مليون سهم في أبوظبي، و420.9 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 49 شركة فيما انخفضت أسعار أسهم 12 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 8306 صفقات.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.75% إلى مستوى 2625.66 نقطة مع صعود أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والنقل والخدمات والاتصالات.

وارتفع قطاع العقار 0.74% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1.03% و«إعمار للتطوير» 0.7% و«الاتحاد العقارية» 1.03% و«داماك» 0.72% و«ديار» 2.45% في مقابل هبوط «إعمار مولز» 0.53%.

وارتفع قطاع البنوك 0.6% نتيجة ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.21% و«الإمارات دبي الوطني» 0.91%.

وزاد قطاع الاستثمار 2.45% مستفيداً من ارتفاع «سوق دبي المالي» 6.3% و«دبي للاستثمار» 1.24% و«شعاع كابيتال» 2.17%.

وزاد قطاع النقل 0.73% بفعل نمو «أرامكس» 0.68% و«العربية للطيران» 0.75% و«الخليج للملاحة» 1.38%.

سوق أبوظبي

بدروه، سجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعاً قدره 0.68% إلى مستوى 5163.74 نقطة مع ارتفاع مؤشرات البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والصناعة.

وكان الداعم الرئيسي للسوق قطاع البنوك بنسبة 1.32% معززاً بمكاسب «أبوظبي الأول» 1.81% و«أبوظبي التجاري» 0.33% و«أبوظبي الإسلامي» 0.21%.

كما ارتفاع قطاع العقار 0.6% وارتفع قطاع الاستثمار 0.08% بفعل ارتفاع «العالمية القابضة» 0.1% مع استقرار «إشراق» و«الواحة كابيتال».

بدوره، أغلق قطاع الاتصالات على استقرار في ظل إغلاق سهم «اتصالات» عند إغلاقه السابق.

وتراجع قطاع الطاقة 0.3% مع تراجع «أدنوك للتوزيع» 1.02% فيما قلص كل من «دانة غاز» و«طاقة» من تراجعات القطاع بارتفاعهما 0.85% و0.7% على التوالي.

توجه السيولة

وتصدر «سوق دبي المالي»، التداولات في سوق دبي بقيمة 119.3 مليون درهم مغلقاً عند 1.18 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 54.2 مليون درهم ليغلق عند 3.92 درهم ثم «دبي الإسلامي» باستقطابه 37.9 مليون درهم مغلقاً عند 4.69 درهم.

وفي سوق أبوظبي، جاءت الصدارة لـ«أبوظبي الأول» من خلال استحواذه على 125.47 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 13.5 درهم، تلاه «الدار» بتداولات بلغت 91 مليون درهم مغلقاً عند 3.21 درهم، ثم «العالمية القابضة» الذي استقطب 88.9 مليون درهم ليغلق عند 42.14 درهم.

وسجل «الإمارات للمرطبات» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 14.89% مغلقاً عند 6.79 درهم، فيما سجل «غلفا للاستثمارات العامة» التراجع الأكثر بنسبة 5% مغلقاً عند 22.8 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق أبوظبي «بالمز الرياضية» بنسبة 9.94% مغلقاً عند 15.48 درهم، فيما جاء في مقدمة المتراجعين «أبوظبي الوطنية للفنادق» بنسبة 5% وأقفل سعره عند 2.66 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 17.14 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 17.14 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 2.6 مليون درهم محصلة بيع العرب و5.5 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و9 ملايين درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 23.64 مليون درهم محصلة شراء، منها 3.3 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و13.37 مليون درهم محصلة شراء الأجانب و6.7 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 23.64 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات «دبي المالي» و«الدار» و«أبوظبي الأول» و«جي إف إتش»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الاتحاد العقارية» و«إعمار العقارية» و«العالمية القابضة».

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار بلغ 34.5 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 34.5 مليون درهم محصلة بيع.

