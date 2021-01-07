شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى برج في إفريقيا يواصل الارتفاع في سماء مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تفقد كبار المسؤولين بوزارة الإسكان، الخميس، سير العمل في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى رأسها مشروع «البرج الأيقوني»، الذي يمثل أهم معالم العاصمة، حيث يعد أعلى برج في إفريقيا.

وقالت وزارة الإسكان إن الوفد ضم: المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتفقد كبار المسؤولين مشروع «الحدائق المركزية»، وشددوا على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الهام، الذي يتم تنفيذه لأول مرة في مصر.

وزار المسؤولون مشروع منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يجري فيها العمل لتنفيذ 20 برجاً باستخدامات متنوعة، منها البرج الأيقوني، الذي يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يبلغ ارتفاعه نحو 400 متر، انتهى منها ما يزيد على 50 طابقاً، ليرتفع أكثر من 245 متراً في سماء العاصمة.

وتقدر استثمارات البرج بنحو 3 مليارات دولار، ويتميز بأن له طابعا معمارياً خاصاً، يطل به على مختلف الطرق الرئيسية والحديقة المركزية في العاصمة، وتبلغ مساحته نحو 533,041 متراً مربعاً.

ويتم تنفيذ «البرج الأيقوني»، بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة صينية عالمية متخصصة في مجال البناء والتشييد.