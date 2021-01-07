شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 1035 وحدة بـ 1.6 مليار درهم خلال أسبوع في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1144 مبايعة بقيمة 2.09 مليار درهم، منها 109 مبايعات للأراضي بقيمة 438.22 مليون درهم و1035 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.66 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 100 مبايعة بقيمة 139 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 78 مبايعة بقيمة 152 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 67 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.84 مليار درهم منها 68 رهن أراض بقيمة 699.07 مليون درهم و236 رهن فلل وشقق بقيمة 1.14 مليار درهم، وكان أهمها في منطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 300 مليون درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 300 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 98 هبة بقيمة 428.41 مليون درهم كانت أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 129 مليون درهم وأخرى في منطقة مطار دبي الدولي بقيمة 66 مليون درهم.

1.3 مليار الخميس

وعلى الصعيد اليومي بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة الخميس تسجيل 203 مبايعات بقيمة 379.64 مليون درهم، منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 151.83 مليون درهم و178 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 227.81 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة عيال ناصر وأخيراً مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وقد تصدرت منطقة ند حصة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 896.96 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 273.11 مليون درهم و59 رهن فلل وشقق بقيمة 623.85 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة المركز التجاري الاولى بقيمة 300 مليون درهم وأخرى في منطقة القوز الرابعة بقيمة 257 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 63.56 مليون درهم كان أهمها في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 31 مليون درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 12 مليون درهم.