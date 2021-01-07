شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الأول» يعتزم إصدار سندات بـ 500 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح بنك أبوظبي الأول إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار (1.83 مليار درهم) بأجل خمس سنوات عند سعر استرشادي أولي بين 100 و105 نقاط أساس فوق معدل المرابحة الثابتة والمتغيرة، وفقاً لمصادر مطلعة نقلت عنها «بلومبيرج». وأوضحت المصادر إن «أبوظبي الأول» فوض بنوك «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» و«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» و«بيت التمويل الكويتي» و«البنك الأهلي التجاري» و«ستاندرد تشارترد» لإدارة عملية الإصدار.

يشار إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني جمع 750 مليون دولار هذا الأسبوع من إصدار أول سندات مقومة بالدولار في الشرق الأوسط في عام 2021، ومن المتوقع أن تصدر الحكومات والشركات في الخليج حوالي 120 مليار دولار من الديون والأوراق المالية الإسلامية هذا العام، وفقاً لشركة «فرانكلين تمبلتون»، بالمقارنة مع 126 مليار دولار في العام الماضي. (بلومبيرج)