تفاهم بين «طاقة» و«جامعة الإمارات» لتعزيز ترشيد استهلاك الطاقة

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت أبوظبي لخدمات الطاقة، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، لبحث سبل تأهيل الأبنية والمنشآت التابعة لها ولتحديث أنظمتها لتكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة والمياه، وبالتالي تعزيز كفاءة الطاقة واستدامتها في مباني الجامعة المنتشرة في مدينة العين.

وبموجب مذكرة التفاهم هذه، ستعمل أبوظبي لخدمات الطاقة عن كثب مع جامعة الإمارات لتقييم مستويات الاستهلاك الحالية للطاقة والمياه، ووضع خطة شاملة لتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء في المنشآت التابعة لها. كما تدعم مذكرة التفاهم استراتيجية أبوظبي لإدارة «جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030»، التي تهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء في الإمارة بأكثر من 22%، والمياه بأكثر من 32%.

وقال عمر عبد الله الهاشمي، المدير التنفيذي لوحدة أعمال النقل والتوزيع في «طاقة»: «يعد تعاوننا مع جامعة الإمارات العربية المتحدة خياراً منطقياً بالنسبة لشركة أبوظبي لخدمات الطاقة، وذلك لكون الجامعة سبَّاقة في جعل الاستدامة والمسؤولية البيئية في صدارة اهتماماتها، حيث تقوم بدور محوري في تعزيز مفاهيم المواطنة العالمية وغرس الوعي بأهمية الاستدامة».

من جهته، قال د.غالب الحضرمي البريكي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، يأتي التعاون بين جامعة الإمارات وأبوظبي لخدمات الطاقة تماشياً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 25% إلى 50% بحلول العام 2050، حفاظاً على الموارد الحيوية للأجيال القادمة. نحن في جامعة الإمارات العربية المتحدة نسعى من خلال البحث لأن نكون سباقين باستمرار في ابتكار الأساليب والأدوات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية واكتشاف الحلول البديلة التي تعمل على تعزيز التنمية المستدامة في الدولة.

بدوره، قال ستيفان لو جونتيل، الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي بالإنابة في أبوظبي لخدمات الطاقة: نحن سعداء بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستُمكن هذه الاتفاقية الجامعة من العمل بشكل أكثر استدامة من خلال تحديد طرق لتقليل استهلاكها من الطاقة والمياه في حرمها الجامعي بمدينة العين. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل أبوظبي لخدمات الطاقة على دمج الطلاب والطاقم الأكاديمي في البرنامج وإطلاعهم على بياناتنا وتوصياتنا، إضافة إلى عرض نتائجنا وجهودنا كدراسة واقعية في مجال الاستدامة.