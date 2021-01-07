النفط يرتفع مع استمرار التركيز على قيود الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط 1% تقريبا الخميس بعد أن قدم انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة مزيدا من الدعم في أعقاب قرار السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، بشكل أحادي خفض الإنتاج على مدى الشهرين القادمين.

وصعد خام برنت 44 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 54.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 0734 بتوقيت جرينتش، بعد أن ربح 1.3 بالمئة خلال الليل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 1% إلى 51.14 دولار. وارتفع الخام 1.4% الأربعاء.

وقالت السعودية إنها ستخفض طوعا الإنتاج مليون برميل يوميا في فبراير ومارس، بعد أن اجتمعت أوبك بلس، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا «يبدو أن خام غرب تكساس الوسيط سيرتفع أكثر إذ ستضيق إدارة بايدن الخناق على إنتاج الخام الأمريكي، السعوديون خففوا مؤقتا المخاوف بشأن فائض المعروض بالخفض الحالي البالغ مليون برميل يوميا، في الوقت الذي يبدو فيه أن ارتفاع الدولار أيامه معدودة».

ويقول محللون إن تراجع الدولار، مما يخفض تكلفة النفط بسبب أن معظم السلع الأولية يجري تداولها بالعملة الأمريكية، يدعم الأسعار أيضا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بينما زادت مخزونات الوقود.

وتراجعت مخزونات الخام ثمانية ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في أول يناير كانون الثاني إلى 485.5 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض 2.1 مليون برميل في استطلاع أجرته رويترز.

وانخفاض مخزون الخام حدث اعتيادي في نهاية العام إذ تسحب شركات الطاقة النفط من المخزونات لتجنب سداد ضرائب.

لكن استمرار صعود أسعار خام غرب تكساس الوسيط ربما تتمخض عن ارتفاع في الإنتاج الأمريكي.

(رويترز)