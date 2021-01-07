شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم بايدو (BIDU) انخفاضاً في آخر جلساته، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، عند وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول بذلك التخلص من هذا الضغط السلبي، كما يحاول السهم أيضاً البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 186.50، ليستهدف مستوى المقاومة 220.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه