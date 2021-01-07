شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل – 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم كومكاست (COMCAST CORP) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 49.24، ارتد منه ارتفاعاً ليحول تلك الخسائر المبكرة إلى مكاسب في نهاية التداولات بنسبة بلغت 1.16% بما يعادل 0.58 نقطة ليستقر على سعر 50.56 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوما ًالسابقة، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 47.68، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 52.34.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد