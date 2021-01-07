شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يعزز من مكاسبه – تحليل – 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سيسكو (CISCO) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.95% بما يعادل 0.42 نقطة ليستقر على سعر 44.40 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 43.65، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 45.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد