شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يستفيد من دعمه الإيجابي – تحليل – 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إي باي (EBAY) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعد استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.29% بما يعادل 1.19 نقطة ليستقر على سعر 53.22 دولار، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 49.37، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 58.35.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد