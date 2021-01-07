شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يعمق من خسائره – تحليل – 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فيس بوك (FB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مع تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.83% بما يعادل -7.66 نقطة ليستقر على سعر 263.31 دولار، كما يعاني السهم أيضاً من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 260.75، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 245.45.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط