الاقتصاد

أسعار المستهلكين فى أوروبا أسوأ من التوقعات فى ديسمبر

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر كانون الأول/ديسمبر منخفضة بنسبة 0.3% ، أسوأ من توقعات الخبراء انخفاض بنسبة 0.2% ، طبقا للقراءة السابقة انخفاض 0.3%.

 

وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.2%، طبقا لتوقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.2% ،طبقا للقراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.2% ،هذا البيان سلبي للعملة الأوروبية الموحدة اليورو. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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