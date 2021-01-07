شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلى عن ذروة 33 شهرا قبيل بيانات التضخم الأوروبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن ذروة 33 شهرا مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات التضخم الأوروبية خلال كانون الأول /ديسمبر ،والتي من المتوقع أن تظهر استمرار الضغط الركودي على البنك المركزي الأوروبي.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.35% إلى 1.2285$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2323 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.2344$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى 33 شهرا عند 1.2349$ ، بعد التطورات الإيجابية حول انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ الأمريكي فى جورجيا.

قربت تلك التطورات الحزب الديمقراطي من السيطرة على مجلس الشيوخ بعد السيطرة الفعلية على مجلس النواب ، الأمر الذي من المتوقع أن يعطي الرئيس المنتخب الديمقراطي "جو بايدن" المزيد من الحرية لسن أولوياته التشريعية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من أوروبا ،عن مستويات التضخم الرئيسية خلال كانون الأول/ديسمبر 2020 ، والتي من المتوقع أن تظهر استمرار الضغط الركودي على البنك المركزي الأوروبي ،والذي قرر خلال اجتماعه الأخير توسيع برنامج شراء السندات "التحفيز النقدي" لمواجهة تلك المخاطر المتزايدة.

تصدر بحلول الساعة 10:00 جرينتش القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر كانون الأول ديسمبر المتوقع انخفاض بنسبة 0.2% من انخفاض بنسبة 0.3% فى شهر تشرين الثاني /نوفمبر ، ومع استبعاد أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% بنفس القراءة السابقة.