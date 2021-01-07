شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار البلاتينيوم لما دون 1,100$ للأونصة وسط توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في ثلاثة أعوام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 18 من آب/أغسطس 2016 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 27 من آذار/مارس 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:31 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.64% لتتداول حالياً عند 1,098.85$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,105.92$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,104.80$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى 89.47 مقارنة بالافتتاحية عند 89.37.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثاني من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 11 ألف طلب إلى 798 ألف طلب مقابل 787 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 26 من كانون الأول/ديسمبر انخفاضاً بواقع 19 ألف طلب إلى 5.2 مليون طلب مقابل 5,219 ألف طلب.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 66.7$ مليار مقابل 63.1$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.5 مقابل 55.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في ندوة تستضيفها جمعية المصرفين في ولاية ويسكونسن، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الأخير والذي تطرق لكون الأسواق سوف تتلقي إخطارات قبل تغير حجم برنامج شراء الأصول وأن اللجنة مستمرة في شراء السندات بالوتيرة الحالية ليحن تحقيق الانتعاش الاقتصادي "تقدماً كبيراً".

وفي سياق أخر، حفزت سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ شهية المخاطرة في الأسواق وسط التوقعات بأن الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن الديمقراطي والذي من المقرر أن يتولى زمام أمور البيت الأبيض في 20 من كانون الثاني/يناير الجاري، سيعزز الحوافز المالية في الولايات المتحدة ويعتمد المزيد من خطط التحفيز لدعم الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

الأمر الذي طغى على اقتحام عدد من أنصار الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب الجمهوري مبنى الكونجرس احتجاجاً على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وجاء ذلك، عقب خطاب ألقاه ترامب أمام البيت الأبيض حضره حشود كثيفة من أنصاره أكد خلاله على أنه لن يستسلم لهزيمته في الانتخابات وأن العملية الانتخابية شهدت تزويراً وإضافة لأصوات متوفين، وتلى ذلك فرض حظر التجوال في العاصمة واشنطون.

ونود الإشارة، لكون بايدن والذي كان من المقرر أن يتم الإعلان رسمياً عن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة في الكونجرس، دعا ترامب لضرورة وقف الأحداث التي وصفها بغير المسبوقة في تاريخ بلاده، ورد ترامب لاحقاً بتغريده على حسابه الرسمي على موقع توتير والذي تم تجميده منذ قليل، داعياً أنصاره للعودة إلى منازلهم وسط تأكيده من جديد على أن هناك انتخابات رئاسية تم تزويرها وسوف يعود حقه بالسلام لا بالعنف.

ويذكر أن 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.