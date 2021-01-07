الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 07-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ميلاً هابطاً الآن ليتجه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 0.7740، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لتحقيق انخفاض إضافي يستهدف اختبار مستويات 0.7700 ثم 0.7650 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع، بينما يتواجد هدفنا الإيجابي التالي عند 0.7905.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7740 والمقاومة 0.7870

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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