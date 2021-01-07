شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ميلاً هابطاً الآن ليتجه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 0.7740، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لتحقيق انخفاض إضافي يستهدف اختبار مستويات 0.7700 ثم 0.7650 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع، بينما يتواجد هدفنا الإيجابي التالي عند 0.7905.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7740 والمقاومة 0.7870

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد