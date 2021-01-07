شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط بعض الميل الهابط الطفيف الآن بعد اختبار حاجز 51.00، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 51.70، مع التذكير بأن تخطي هذا المستوى سيدفع السعر إلى 54.62 كمحطة تالية، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستويات 49.40 ثم 48.80 والثبات دونها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 52.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد