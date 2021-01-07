شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية في محاولة للابتعاد عن دعم القناة اللحظية الصاعدة، تحفّزه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار تخطي 1928.60 لتعزيز فرص استمرار الارتفاع بقية اليوم، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1970.00.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 1900.00 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1900.00 والمقاومة 1950.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد