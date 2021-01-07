شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي جديد ليكسر مستوى 1.2300 ويتجه نحو زيارة محتملة للدعم الأهم 1.2235، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الضغط السلبي وكسر المستوى الأخير سيدفع السعر للخروج من القناة الهابطة ليبدأ موجة تصحيحية هابطة، بينما يحتاج السعر للارتقاء فوق 1.2300 لتأكيد استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2475.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2240 والمقاومة 1.2430

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد