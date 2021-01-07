شكرا لقرائتكم خبر عن بوبا للتأمين تتسلم المراجعة الشرعية من المستشار الشرعي الخاص بالشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن تسلمها تقرير المراجعة الشرعية لعام 2019 من المستشار الشرعي الخاص بالشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن التقرير يتضمن الاعتماد والموافقة الشرعية من المستشار الشرعي الخاص بالشركة (دار المراجعة الشرعية)، الذي يتوافق مع تقرير العام السابق، حول مهام فصل حساب المساهمين عن حساب حملة الوثائق، وتوافق استثمارات حساب المساهمين وحساب حملة الوثائق مع الضوابط والمعايير الشرعية.

وبحسب البيان، ستتولى دار المراجعة الشرعية مسؤولية الرقابة والمراجعة على الشركة بالإضافة إلى المهام والعمليات المتعلقة بها، كما ستقوم الدار بالتدقيق الشرعي من أجل تقييم التزام الـشركة مع السياسات والإجراءات الشرعية والمبادئ التوجيهية والإبلاغ عن أي خلل في التطبيق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 30.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 33.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى تراجع صافي نتائج الاكتتاب مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بإنخفاض قدره 13.1%. وكان هذا مدفوعًا بزيادة في تكاليف إقتناء الوثائق المؤجلة التي تم تحميلها على قائمة الدخل والمرتبطة بعجز الأقساط الناتج عن الارتفاع المتوقع في المطالبات المؤجلة إلى ما بعد الانتهاء من فترة الحظر المرتبطة بوباء كورونا.

كذلك حققت الشركة ارتفاعاً في صافي المطالبات المتحملة إلى 2.2 مليار ريال مقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 1.9 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.