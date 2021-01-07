الذهب فوق 1925 دولاراً مع تعزيز آمال التحفيز

ارتفعت أسعار الذهب، الخميس إذ عزز اكتساح ديمقراطي لانتخابات إعادة في ولاية جورجيا التوقعات بتحفيز أمريكي إضافي، على الرغم من أن صعود عوائد سندات الخزانة كبح المعدن الأصفر عند ما يقل عن أعلى مستوى في شهرين الذي بلغه في الجلسة السابقة.

وتقدم الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1925.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 1927.10 دولار.

وانخفضت الأسعار 2.5 % بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الأربعاء، إذ قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ما يزيد عن 1% للمرة الأولى منذ مارس /آذار.

وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي فيكس «نشهد حركة تصحيحية إلى حد ما فحسب بعد أن نزل الذهب بسبب عمليات البيع الشاملة الأربعاء» إذ تدرس الأسواق الأثر على الاقتصاد والأصول جراء المزيد من التحفيز.

وارتفعت توقعات التضخم في الولايات المتحدة ترقبا لمزيد من التحفيز بعد أن فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس الشيوخ بعد انتصار في انتخابات إعادة على مقعدين في جورجيا.

ويعتبر الكثير من المستثمرين المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة وهما ما يخشى المستثمرون أن ينتجا عن إجراءات التحفيز الأكبر.

وكبح تقدم الذهب أن ظلت عوائد السندات الأمريكية فوق 1% مما ساعد الدولار على الانتعاش من أدنى مستوى في عدة سنوات. ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة الذهب لحائزي بقية العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1% إلى 27.27 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1104.13 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 2454.50 دولار.

(رويترز)