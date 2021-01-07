شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التمويل: تدفقات الأسواق الناشئة انخفضت 13% في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت بيانات من معهد التمويل الدولي بأن المستثمرين الأجانب ضخوا 313 مليار دولار في محافظ الأسواق الناشئة العام الماضي، بانخفاض 13 بالمئة عن إجمالي التدفقات في 2019، إذ نالت من الأسواق العالمية الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وتظهر أرقام ديسمبر/ كانون الأول أن الأوراق المالية للأسواق الناشئة استقطبت 45.9 مليار دولار، ذهبت 29.3 مليار دولار منها إلى الأسهم. ويشمل هذا الرقم الإجمالي 13.2 مليار دولار اتجهت إلى الأسهم الصينية وحدها.

وقال المعهد إن السندات وأدوات الدين الأخرى اجتذبت 16.6 مليار دولار من غير المقيمين في الشهر الماضي.

ووصف معهد التمويل القراءة السنوية بأنها «رائعة... على اعتبار أن صدمة كوفيد-19 تمخضت عن واحدة من أقسى وأعنف نوبات النزوح على الإطلاق».

شهد العام أكبر عمليات شهرية سجلها المعهد على الإطلاق للتدفق والنزوح في نفس الوقت، إذ شهد نوفمبر/ تشرين الثاني ارتفاعا 75 مليار دولار للتدفقات الداخلة، في حين سجل مارس آذار نزوح ما يقرب من 90 مليار دولار. (رويترز)