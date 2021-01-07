شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يخرج عن المسار السلبي– تحليل – 7-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الغاز الطبيعي تداولاته الأخيرة باستقراره فوق مقاومة القناة الفرعية الهابطة والمتمثلة بمستوى 2.620 معلنا بذلك انتقاله للمسار الصاعد من جديد ولنلاحظ تسجيله لأول الأهداف الإيجابية بوصوله نحو 2.760.

حاليا وباستقراره مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء, إضافة إلى تذبذب المتوسط المتحرك 55 قرب الدعم المتمركز عند 2.600 فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة لحين تسجيل السعر لأهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 2.880 و 3.050 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.620 و 2.880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد