شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يجدد النشاط الايجابي- تحليل - 7-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج بتقديمه لتداولات صاعدة متأثرا بالثبات المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة إضافة إلى تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتجاوزه لمستوى 50, حاليا وبثبات التداولات فوق مستوى 126.70 فإن ذلك يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد ولننتظر اختراقه بذلك لمستوى 127.40 واستهدافه لمستوى 128.30 و 128.70 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.70 و 128.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد