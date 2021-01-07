شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يصمد فوق الدعم الأولي-تحليل - 7-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لإغلاقات إيجابية فوق الدعم الأولي المتمركز عند 139.30 ليعزز بذلك المسار الصاعد والقائم بشكل عام على استقراره ضمن محاور القناة الصاعدة الموضحة بالرسم المرفق.

نؤكد مجددا على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي ليساهم ذلك بتجديد المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها مستوى 140.70 وصولا نحو 142.00 خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.30 و 142.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد