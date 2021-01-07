شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين دون أي جديد– تحليل - 7-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحرك سعر البلاتين أي ساكن حتى تداولات هذا الصباح نظرا لاستقراره المتكرر ضمن النطاق الجانبي والمتمثل بالمقاومة الممتدة نحو 1120.00 بينما يستمر مستوى 1045.00 بتشكيله لمستوى الدعم أمام المحاولات الصاعدة.

مجددا, سنبقى على الحياد لحين تجاوز السعر لإحدى هذه المحاور ولنشير إلى أن نجاحه باختراق الحاجز سيمكنه من تسجيل أهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 1190.00, بينما التسلل دون الدعم فإن ذلك سيجبره على تشكيل ارتداد تصحيحي هابط ولنتوقع انجذابه بذلك نحو 980.00 و 950.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1045.00 و 1140.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: نستمر بالحيادية